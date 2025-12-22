Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica) rappresenta il riferimento principale per il mercato elettrico italiano. Oggi, 22 Dicembre 2025, il valore medio del PUN si attesta a 0,1138 €kWh. Analizzando le variazioni orarie della giornata precedente (21 Dicembre 2025), il prezzo minimo registrato è stato di 0,0985 €kWh (alle ore 2), mentre il massimo ha raggiunto 0,1251 €kWh (alle ore 9). Le ore più economiche per il consumo di energia sono risultate quelle notturne e della prima mattina (tra l’1 e le 6), mentre il picco di costo si è verificato nella fascia mattutina tra le 8 e le 10. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

