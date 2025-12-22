Il presidente Mattarella firma la grazia per Franco Cioni | uccise la moglie malata terminale ‘per disperazione’
Vignola (Modena), 22 dicembre 2025 – Provvedimento di clemenza per Franco Cioni: a firmarlo il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nei confronti di Franco Cioni, l'anziano il 14 aprile 2021, a Vignola (Modena), uccise la moglie malata e fu condannato a sei anni e due mesi. La moglie, Laura Amidei, era malata terminale. Il caso fece scalpore. I due avevano vissuto insieme 45 anni e Cioni, hanno ricostruito le testimonianze raccolte nelle indagini, aveva assistito Amidei dal primo manifestarsi della malattia nel 2016 "con assoluta costanza e inesauribile dedizione". La stessa moglie gli aveva chiesto di non essere portata in una casa di riposo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
