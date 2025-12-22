Il presidente Fico incontra i familiari delle vittime della strage sul Treno Rapido 904

Tempo di lettura: 2 minuti Il presidente della Regione Campania Roberto Fico ha ricevuto oggi a Palazzo Santa Lucia una delegazione dell’Associazione che riunisce i familiari delle vittime della strage sul treno Rapido 904 del 23 dicembre 1984. Presenti, tra gli altri, i rappresentanti della Fondazione Polis, i promotori dell’iniziativa “Figurina della Memoria” e la vice sindaca del Comune di Bologna Emily Marion Clancy. L’incontro è avvenuto in occasione del 41° anniversario della strage. Rosaria Manzo, vice presidente dell’Associazione, ha messo in risalto il rapporto sinergico tra le istituzioni: “ Essere stati invitati, per la prima volta, dal Presidente della Regione Campania è di fondamentale importanza per la realizzazione di un percorso condiviso”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Il presidente Fico incontra i familiari delle vittime della strage sul Treno Rapido 904 Leggi anche: Strage di Ustica, si torna in aula. I familiari delle vittime chiedono nuovi esami sul relitto del Dc9 Leggi anche: Torino, cerimonia per i caduti di Superga con il presidente Cairo e i familiari delle vittime La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Cirielli incontra in treno il presidente Fico: “Dopo De Luca adesso collaboriamo”; Napoli, incontro De Luca jr-Manfredi, i paletti del sindaco al Pd: fase nuova, basta attacchi; La giunta regionale di Fico è un gioco a incastri: oggi gli incontri coi partiti, un mese dopo le Elezioni in Campania. Il presidente Fico incontra i familiari - L’anniversario della strage di Ustica si celebrerà questa mattina nella sala del consiglio comunale, alla presenza del presidente della Camera Roberto Fico che, alle 10, incontrerà i familiari delle ... ilrestodelcarlino.it Regione, Roberto Fico incontra i dirigenti: e ora lavora al suo staff - Come già fatto nei giorni scorsi, va avanti il percorso, incontrando i ... ilmattino.it

