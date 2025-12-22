Il presidente Fico incontra i familiari delle vittime della strage sul Treno Rapido 904

22 dic 2025

Tempo di lettura: 2 minuti Il presidente della Regione Campania Roberto Fico ha ricevuto oggi a Palazzo Santa Lucia una delegazione dell’Associazione che riunisce i familiari delle vittime della strage sul treno Rapido 904 del 23 dicembre 1984. Presenti, tra gli altri, i rappresentanti della Fondazione Polis, i promotori dell’iniziativa “Figurina della Memoria” e la vice sindaca del Comune di Bologna Emily Marion Clancy. L’incontro è avvenuto in occasione del 41° anniversario della strage.   Rosaria Manzo, vice presidente dell’Associazione, ha messo in risalto il rapporto sinergico tra le istituzioni: “ Essere stati invitati, per la prima volta, dal Presidente della Regione Campania è di fondamentale importanza per la realizzazione di un percorso condiviso”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

