Il presepe vivente ha animato la domenica dei reggiani, con centinaia di persone che hanno accompagnato il corteo lunghe le vie del centro. L’iniziativa giunta all’undicesima edizione, è organizzata dalla Fondazione Avsi, con il patrocinio del Comune e della Diocesi di Reggio Emilia. Assieme a loro i tantissimi cittadini che hanno seguito con grande partecipazione tutto lo svolgersi dell’evento, conclusasi attorno alle 17,30. Il corteo è partito intorno alle 16 dal sagrato della Basilica della Ghiara, dove sono state rappresentate le prime tre scene evangeliche (Annunciazione, la Visita a Elisabetta e il sogno di Giuseppe). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Presepe vivente in città. Si anima il Natale reggiano

