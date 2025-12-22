Il Presepe vivente in città Si anima il Natale reggiano
Il presepe vivente ha animato la domenica dei reggiani, con centinaia di persone che hanno accompagnato il corteo lunghe le vie del centro. L’iniziativa giunta all’undicesima edizione, è organizzata dalla Fondazione Avsi, con il patrocinio del Comune e della Diocesi di Reggio Emilia. Assieme a loro i tantissimi cittadini che hanno seguito con grande partecipazione tutto lo svolgersi dell’evento, conclusasi attorno alle 17,30. Il corteo è partito intorno alle 16 dal sagrato della Basilica della Ghiara, dove sono state rappresentate le prime tre scene evangeliche (Annunciazione, la Visita a Elisabetta e il sogno di Giuseppe). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
