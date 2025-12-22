A Ortona è stata presentata l’edizione 2025 del Premio 28 Dicembre, riconoscimento con cui la città valorizza personalità che hanno contribuito a dare prestigio al territorio e che, per la prima volta, estende l’attenzione anche a cittadini distintisi nel corso dell’anno per attività e impegno. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

© Chietitoday.it - Il Premio 28 dicembre, un riconoscimento che racconta Ortona attraverso le storie di chi ne ha portato il nome fuori dai confini

Leggi anche: "Cattivi, le carceri dei ragazzi viste da dentro", il nuovo podcast che racconta il sistema penale minorile attraverso le voci dei minori che lo vivono e di chi ogni giorno li accompagna in questo percorso sia in carcere che fuori

Leggi anche: Al cinema dal 4 dicembre, il film diretto da Carolina Cavalli racconta la storia di Holly, che a 28 anni pensa che la sua vita sia andata nelle direzione sbagliata. Quando incontra la bambina Arabella, pensa di poter cambiare il passato attraverso di lei

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Napoli, Premio Ubu alle Anime Pezzentelle di Mimmo Borrelli: «Riconoscimento di grande valore»; Premio Maiuri, riconoscimento per Elodie Harper; Un Ponte tra Fede e Cultura: il Premio Bonifacio VIII celebra i Custodi della Pace. Riconoscimento alla Presidente del Kosovo; Vernole - Concerto del Coro Polifonico “Ars Nova”, domenica 28 dicembre Chiesa Maria SS Assunta.

Il Premio 28 dicembre, un riconoscimento che racconta Ortona attraverso le storie di chi ne ha portato il nome fuori dai confini - i tre premi assegnati a Tony Pietropiccolo, Tommaso Coletti e Angela Arnone. chietitoday.it

Premio Stefano Bertacco 2025: aperto il bando, domande entro il 29 dicembre - facebook.com facebook