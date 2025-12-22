Il potere emotivo dei regali | ecco perché regalare e ricevere rende più felici

I l gesto del dono non è solo un oggetto scambiato. Attraversa culture, epoche e relazioni umane. Psicologi, neuroscienziati e ricercatori in ambito medico hanno studiato a lungo il significato del donare, mostrando come questo comportamento attivi specifici circuiti cerebrali legati alla ricompensa, rafforzi i legami sociali e produca benefici misurabili sul benessere emotivo e sulla salute fisica. Le evidenze scientifiche più solide, pubblicate su riviste internazionali indicizzate su PubMed, indicano che regalare e ricevere non è solo un gesto simbolico, ma un vero fattore di benessere. Senza albero non è Natale: la tradizione che batte anche il pranzo del 25 dicembre X Cosa succede nel cervello quando facciamo un regalo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it

