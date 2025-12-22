Il Potenza Picena non sfonda Pinturetta strappa un punto

Potenza Picena 0 Pinturetta Falcor 0: Tomba; Greco, Perna (dal 29 st Tassetti), Bordi; Felic, Bigoni, Ghannaoui (dal 33’ st Vecchione), Pistelli, Castellano, Bartolini (dal 15’ st Ruzzier). All.: M. Comotto. PINTURETTA FALCOR: Faini; Ferroni, Verdecchia, Postacchini (dal 41’ st Conte), Bibino, Domizi (dal 19’ st Petrucci), Orazi, Di Sante, Ferri (dal 19’ st Chirichetti), Marcantoni (dal 28’ st Nepa), Mancini. All.: F. Roscioli. Arbitro: Sciamanna di Macerata. Note: Ammoniti Bordi, Ghannaoui, Vecchione, Di Sante, Ferroni, Orazi. Il Potenza Picena crea tanto ma gli manca quella concretezza sotto porta per sfruttare le occasioni contro la Pinturetta Falcor che porta a casa un prezioso punto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

