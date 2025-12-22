Il Potenza Picena non sfonda Pinturetta strappa un punto
Potenza Picena 0 Pinturetta Falcor 0: Tomba; Greco, Perna (dal 29 st Tassetti), Bordi; Felic, Bigoni, Ghannaoui (dal 33’ st Vecchione), Pistelli, Castellano, Bartolini (dal 15’ st Ruzzier). All.: M. Comotto. PINTURETTA FALCOR: Faini; Ferroni, Verdecchia, Postacchini (dal 41’ st Conte), Bibino, Domizi (dal 19’ st Petrucci), Orazi, Di Sante, Ferri (dal 19’ st Chirichetti), Marcantoni (dal 28’ st Nepa), Mancini. All.: F. Roscioli. Arbitro: Sciamanna di Macerata. Note: Ammoniti Bordi, Ghannaoui, Vecchione, Di Sante, Ferroni, Orazi. Il Potenza Picena crea tanto ma gli manca quella concretezza sotto porta per sfruttare le occasioni contro la Pinturetta Falcor che porta a casa un prezioso punto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Potenza Picena riconosce la Palestina
Leggi anche: Stop a Potenza Picena. Montebianco in testa
Anche questo fine settimana è stato denso di appuntamenti ed incontri interessanti: Venerdi a Potenza Picena al convegno "CITTADINI DEL BELLO" promosso da Angeli del Bello, con il patrocinio della Città di Potenza Picena e di AINSPED. Con l'occasio - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.