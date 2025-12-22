Il posticipo Atalanta dalla paura al colpo finale Genoa subito in dieci | ci pensa Hien

Fortuna audace ed iuvat. L' Atalanta, giocando in superiorità numerica per 87 minuti, espugna Marassi per la terza volta consecutiva battendo un pugnace Genoa, piegato solo nel quarto minuto di recupero, per 1-0, con una rete di Hien all'ultimo assalto da corner di Zalewski. Dea che prosegue nella sua 'remuntada' in classifica, salendo a 22 punti, infilando la sesta vittoria in otto gare di Palladino, la terza consecutiva dopo quelle con Chelsea e Cagliari, superando i Grifoni per la sesta volta di fila, passando al Ferraris per l'ottava volta dal 2016. Partita ovviamente condizionata dall'episodio chiave, l' espulsione al terzo minuto di gioco del portiere rossoblu Leali, che, su palla rubata a metà campo da un pimpante Maldini a un impreciso Norton Caffy, da ultimo uomo appena fuori area, ha scelto di stendere il 24enne attaccante milanese per evitare il gol, consapevole però dell'inevitabile rosso diretto.

