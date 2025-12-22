Il porto di Trieste apre la rotta del Gnl marittimo | Edison cambia lo shipping

L’OPERAZIONE con CMA CGM consolida la strategia industriale di Edison e rappresenta un avanzamento rilevante per l’Adriatico, contribuendo ad accelerare il ruolo dell’Italia nel Mediterraneo low carbon. Il bacino mediterraneo entra infatti in una nuova fase della transizione energetica marittima, segnata dall’evoluzione delle regole internazionali ed europee. L’inclusione del trasporto marittimo nel sistema ETS e l’entrata in vigore di FuelEU Maritime impongono alle flotte una riduzione progressiva delle emissioni e favoriscono l’adozione di carburanti alternativi già disponibili, ma capaci di evolvere verso soluzioni rinnovabili. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

