Il porto di Trieste apre la rotta del Gnl marittimo | Edison cambia lo shipping
L’OPERAZIONE con CMA CGM consolida la strategia industriale di Edison e rappresenta un avanzamento rilevante per l’Adriatico, contribuendo ad accelerare il ruolo dell’Italia nel Mediterraneo low carbon. Il bacino mediterraneo entra infatti in una nuova fase della transizione energetica marittima, segnata dall’evoluzione delle regole internazionali ed europee. L’inclusione del trasporto marittimo nel sistema ETS e l’entrata in vigore di FuelEU Maritime impongono alle flotte una riduzione progressiva delle emissioni e favoriscono l’adozione di carburanti alternativi già disponibili, ma capaci di evolvere verso soluzioni rinnovabili. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Leggi anche: Rosignano Marittimo, al via il partenariato pubblico-privato con Edison per riqualificare l'illuminazione pubblica: "Città più sostenibile e sicura"
Leggi anche: Il Direttore marittimo del Lazio in visita agli uffici dipendenti della Capitaneria di Porto di Roma
Il porto di Trieste apre la rotta del Gnl marittimo: Edison cambia lo shipping; Emergenza migranti a Trieste: sono almeno 250 le persone che vivono per strada. Totale inosservanza della norma vigente: chiediamo una risposta alla Questura.
Il porto di Trieste apre la rotta del Gnl marittimo: Edison cambia lo shipping - L’OPERAZIONE con CMA CGM consolida la strategia industriale di Edison e rappresenta un avanzamento rilevante per l’Adriatico, contribuendo ad ... quotidiano.net
Il Porto di Trieste e il peso del Corridoio IMEC - Una partita colossale per Trieste, che si chiama IMEC, Corridoio India Medio Oriente Europa. rainews.it
Apre oggi al pubblico nave Trieste, nel porto di Lisbona - Dopo il ricevimento dato nella serata di venerdì, alla presenza dell'Ambasciatore d'Italia in Portogallo, Claudio Miscia, e di una delegazione della Marina militare portoghese, apre i suoi portelloni ... ansa.it
Il presidente della Regione Fvg Massimiliano Fedriga sul Porto di Trieste: "Il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale Consalvo sceglierà liberamente il suo segretario generale. Ascolterà secondo me il parere di diverse persone - facebook.com facebook
Più sicurezza nel Porto di Trieste, al via sistema di lettura targhe. Siglata intesa tra polizia e Authority #ANSA x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.