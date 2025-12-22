Sarà riaperto domani mattina a Modigliana il Ponte di Ca’ Stronchino, in via Carlo Alberto dalla Chiesa, divenuto il drammatico simbolo del disastro causato dall’alluvione di due anni e mezzo fa a Modigliana, ribattezzato ’il paese delle frane’. L’infrastruttura crollò il 17 maggio 2023, distrutta insieme al tratto della Sp20 in corrispondenza della Riva della Pappona, le due strade di comunicazione con Faenza. Domani, l’attesa inagurazione, che per Modigliana equivale a una rinascita, si svolgerà dalle 9,30 e il sindaco Jader Dardi ha invitato tutta la cittadinanza a partecipare, essendo "un’occasione per ringraziare coloro che hanno collaborato ad un intervento così importante per il nostro territorio: dal generale Francesco Paolo Figliuolo, alla Struttura di cui faceva parte il colonnello Lorenzo Ranucci, al generale Federico Collina". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il ponte di Ca’ Stronchino. Fu distrutto dall’alluvione, domani la riapertura

