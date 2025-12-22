Il Poggibonsi lotta e strappa il pari Scandicci sprecone | rigore fallito!
SCANDICCI 1 POGGIBONSI 1 SCANDICCI: Fedele, Chiaverini, Dodaro, Tacconi, Biancon, Valentini, Valori, Viligiardi (65’ Guidelli), Arrighini (87’ Russo), Boganini (65’ Mugelli), Marchesini (77’ Orselli). Allenatore Taccola. POGGIBONSI: Bertini, El Dib, Mazzolli (67’ Masini), Borghi, Zuccherato, Boriosi, Accursi (80’ Giustarini), Rosio, Ciacci, Martucci, Salto. Allenatore Consonni. Arbitro: Targhetta di Castelfranco Veneto. Reti: 28’ Valori, 45’ Boriosi. Note: Ammoniti: Boganini, Mazzolli, Zuccherato, Guidelli. Calci d’angolo 2 a 1. Recupero 0+4. SAN CASCIANO – Il Poggibonsi esce indenne dalla trasferta della Val di Pesa, capitalizzando al massimo l’occasione avuta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Il Poggibonsi lotta e strappa il pari. Scandicci sprecone: rigore fallito!.
