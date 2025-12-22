Il Paradiso delle Signore anticipazioni | Adelaide spietata Marcello in pericolo

Sfidare Adelaide può costare molto caro, e Marcello lo scoprirà molto presto: la contessa pronta a far pagare a Barbieri l’umiliazione subita nelle prossime puntate Il Paradiso delle Signore presto in onda su Rai 1. Il Paradiso delle Signore: la vendetta di Adelaide. Adelaide non è affatto disposta ad accettare la relazione tra Marcello e Rosa, e nelle prossime puntate IPDS la contessa mediterà la sua vendetta nei confronti dell’ex. Non solo lei e Barbieri avevano già fissato la data delle nozze, quando lui ha deciso di rompere la loro relazione per poter stare con Rosa, ma negli ultimi giorni è anche arrivata la notizia che la neo coppia ha intenzione di sposarsi a breve. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

