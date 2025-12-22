Il Paradiso delle Signore torna con le anticipazioni dell’episodio del 23 dicembre. A Milano, i protagonisti si dedicano alle festività e alle sorprese, mentre a St. Moritz si verificano manovre poco chiare. La trama si sviluppa attraverso tensioni e decisioni importanti, con personaggi che affrontano momenti di crisi e scelte difficili. Di seguito, le anticipazioni sulla puntata che andrà in onda prima della pausa natalizia.

A Milano si preparano pacchetti e sorprese, ma a St. Moritz c'è chi gioca sporco. Ecco cosa succederà nell'ultimo episodio della soap di Rai 1 prima dello stop natalizio. Natale è sinonimo di lucine, buoni propositi e.piccoli drammi in perfetto stile Il Paradiso delle Signore. La puntata del 23 dicembre mette insieme l'atmosfera calda del grande magazzino e il gelo elegante di St. Moritz, dove le distanze non sono solo geografiche. Da una parte c'è chi pensa ai regali, dall'altra chi rischia di trasformare una vigilia romantica in un conto alla rovescia pieno di dubbi. Scopriamo tutti i dettagli nelle anticipazioni del nuovo episodio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 23 dicembre: Marcello tira la corda, Rosa si spazientisce

