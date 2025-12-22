Il panettone artigianale è sempre più protagonista sotto l' albero

A rezzo, 22 dic. (askanews) – Tradizione, innovazione, territorio e buona tavola. Con il Natale alle porte cresce la ricerca di prodotti alimentari gourmet da mettere sotto l’albero e poi condividere con famiglia e amici nel periodo delle feste. L’enogastronomia di alta fascia si sta ritagliando uno spazio crescente tra le preferenze degli italiani che sempre più apprezzano prodotti originali e d’eccellenza, con packaging curati e ricercati, dai sapori autentici, capaci di coniugare tradizione e innovazione. E se si punta sulla qualità, senza esagerare con la quantità, anche il portafoglio non ne risente. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Regali di Natale: cresce la tendenza della gastronomia gourmet

