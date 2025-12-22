Il Pain Control Center Hospice di Solofra traccia un nuovo orizzonte con Legami
L’arte, la pittura, la letteratura, la poesia, la musica, un intreccio di elementi e di valori che si fondono in un indissolubile legame con cure mediche e varie attività di sostegno. Un modo, questo, per ulteriormente prendersi cura dei pazienti, esaltando il valore anche terapeutico della. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Leggi anche: “Orizzonte Per Te”, il nuovo servizio di Orizzonte Scuola per ricevere i nostri consigli su misura dal mondo della scuola
Leggi anche: "Hollow pain" il nuovo progetto di AlKàmael patrocinato dal Comune
del nuovo Pain Control Center - Hospice - Ad aprire ufficialmente i battenti della nuova struttura sanitaria sarà il direttore ... ilmattino.it
Estrazione del canino nel gatto — come lavoriamo al Centro Veterinario Airone Nel video mostriamo tutte le fasi dell’intervento: valutazione pre-operatoria , anestesia con monitoraggio completo , estrazione atraumatica e risveglio controllato . Le line - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.