Il Pain Control Center Hospice di Solofra traccia un nuovo orizzonte con Legami

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’arte, la pittura, la letteratura, la poesia, la musica, un intreccio di elementi e di valori che si fondono in un indissolubile legame con cure mediche e varie attività di sostegno. Un modo, questo, per ulteriormente prendersi cura dei pazienti, esaltando il valore anche terapeutico della. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

il pain control center hospice di solofra traccia un nuovo orizzonte con legami

© Avellinotoday.it - Il Pain Control Center Hospice di Solofra traccia un nuovo orizzonte con “Legami”

Leggi anche: “Orizzonte Per Te”, il nuovo servizio di Orizzonte Scuola per ricevere i nostri consigli su misura dal mondo della scuola

Leggi anche: "Hollow pain" il nuovo progetto di AlKàmael patrocinato dal Comune

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

del nuovo Pain Control Center - Hospice - Ad aprire ufficialmente i battenti della nuova struttura sanitaria sarà il direttore ... ilmattino.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.