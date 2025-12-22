Il nodo giovani | redditi bassi e scelte prudenti | Non si investe

UNA GENERAZIONE che risparmia più dei propri genitori, ma che allo stesso tempo tiene i soldi fermi sul conto corrente, una sorta di “materasso digitale”. È lo scenario che emerge dal focus “giovani, risparmio e previdenza” dell’Osservatorio GenerationShip 2025 di Changes Unipol, realizzato da Kkienn Connecting People and Companies. I giovani italiani sono consapevoli e responsabili, ma anche limitati da mancanza di stabilità economica, sfiducia e scarsa educazione finanziaria. Le loro condizioni di partenza aiutano a inquadrare la tematica: il 44% degli under 35 guadagna meno di 1.500 euro netti al mese e uno su quattro non è economicamente autosufficiente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il nodo giovani: redditi bassi e scelte prudenti: "Non si investe" Leggi anche: Piano Casa, aiuti ai giovani. Alloggi a prezzi accessibili per coppie e redditi bassi Leggi anche: L’allarme: qui il lavoro è “povero“: "Redditi più bassi della media" Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Il nodo giovani: redditi bassi e scelte prudenti: Non si investe; Pensioni minime, il grande nodo della Manovra: cosa succede nel 2026. Il nodo giovani: redditi bassi e scelte prudenti: "Non si investe" - UNA GENERAZIONE che risparmia più dei propri genitori, ma che allo stesso tempo tiene i soldi fermi sul conto corrente,... quotidiano.net

Piano Casa, aiuti ai giovani. Alloggi a prezzi accessibili per coppie e redditi bassi - Ministero delle Infrastrutture al lavoro per riuscire a stanziare in manovra risorse sul prossimo Piano Casa e per snellire le procedure per il progetto di mettere a disposizione di giovani e redditi ... ilgazzettino.it

Giovani, report 2025 della Regione. Tanti laureati, pochi under 35. Reddito basso ma case di proprietà - Non è la frenesia di Bologna né la vitalità turistica di Rimini, anche se gli ultimi dati in particolare per capoluogo e costa sono molto confortanti. ilrestodelcarlino.it

Nonostante manchino quasi cinque mesi alla partenza dalla Bulgaria, la corsa rosa ha già un quadro definito: Almeida riferimento, tanti capitani giovani e il grande nodo legato alla presenza di Jonas - facebook.com facebook

Dal nodo dei rimborsi per le case discografiche, alla scelta di un cast composto da diversi giovani interessanti, ma con ancora un problema relativo alla presenza femminile: i primi commenti della discografia su #Sanremo2026 via @rockolpoprock musicbiz. x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.