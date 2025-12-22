Il negozio dell' hinterland di Milano trasformato in dormitorio

Un negozio dismesso nell'hinterland di Milano, precedentemente subaffittato in modo irregolare, è stato adattato a uso abitativo, con camere da letto, armadi, tavoli e una sala pranzo. La modifica ha comportato l'installazione di strutture permanenti in un locale destinato originariamente alla vendita. Questa situazione solleva questioni di sicurezza e conformità alle normative edilizie e di tutela degli spazi pubblici.

Un negozio in disuso, subaffittato irregolarmente, era stato trasformato in "dormitorio", con camere da letto, armadi, tavoli e la "sala pranzo". La polizia locale di Rozzano (hinterland sud di Milano) lo ha scoperto e sgomberato. È successo durante il fine settimana del 20 e 21 dicembre.

