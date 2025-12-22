Il Natale sul piccolo schermo con i grandi film del passato e tante novità

Un Natale tra grandi capolavori del passato e tante novità sulle piattaforme e le opzioni di Rai e Mediaset. Passeremo in molti il Natale in casa, tra albero, divano e tv. E le reti generaliste e i giganti dello streaming rispondono con una carrellata di speciali, musica, film per famiglia.

La programmazione tv di Natale 2025 è la stessa di sempre (e forse è giusto così) - Esiste una legge non scritta secondo cui nel periodo di Natale, qualunque cosa accada, bisogna ritagliarsi un momento per riguardare i grandi classici delle feste. elle.com

Quali sono i film cult di Natale? I grandi classici da non perdere durante le feste - Il Natale è il periodo perfetto per guardare film che riscaldano il cuore, divertono e fanno sognare. spettegolando.it

