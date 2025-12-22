Il Natale è per tutti La Comunità di SEgidio raddoppia i pranzi solidali

Si avvicina il Natale e, come ogni anno, ci sarà il tradizionale “ Pranzo di Natale con i poveri ” della Comunità di Sant’Egidio che verrà realizzato nell’auditorium della Parrocchia di Sant’Anna in via fratelli Cervi mentre nei locali dell’Oratorio della Parrocchia di San Vito si terrà una cena per le famiglie e, nei giorni immediatamente successivi al Natale, la Comunità tornerà a visitare gli anziani in istituto portando doni ed un po’ di allegria. Un appuntamento atteso da tanti, in un tempo difficile caratterizzato dalle tante difficoltà e dalla solitudine, è grande il desiderio fare festa insieme! E il Natale è proprio questo: “la festa delle feste” come lo definiva San Francesco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

