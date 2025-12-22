Il Natale del Fai all’abbazia di Cerrate tra riti bizantini canti popolari e cartapesta

Il Natale del Fai all’Abbazia di Cerrate offre un'occasione per riscoprire le tradizioni e i tesori culturali del nostro patrimonio. Tra riti bizantini, canti popolari e opere in cartapesta, l’evento permette di avvicinarsi alle radici storiche e artistiche della regione. In occasione del cinquantesimo anniversario della fondazione del Fai, questa iniziativa si inserisce in un percorso di valorizzazione e tutela del patrimonio italiano, contribuendo a mantenere viva la memoria culturale.

LECCE – In occasione del cinquantesimo anniversario della sua fondazione, il Fai – Fondo per l’ambiente italiano invita il pubblico a riscoprire la magia del Natale attraverso i suoi beni, tesori di storia e cultura che riflettono l’identità del paesaggio italiano. Tra i protagonisti di questa. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Il Natale del Fai all’abbazia di Cerrate tra riti bizantini, canti popolari e cartapesta Leggi anche: Strine, canti e attività per bambini: Natale 2025 all’abbazia di Cerrate Leggi anche: Due giorni all’Abbazia del Loreto: echi di luce e di passi tra le navate con il FAI di Avellino Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Natale 2025 all’Abbazia di Santa Maria di Cerrate, dai canti gregoriani in onore di Maria all’esposizione del presepe di Nunzio Sgobio - Durante le festività natalizie il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS invita a vivere la magia di questo periodo dell’anno così amato e atteso nei ... corrieresalentino.it

Natale 2025 all’Abbazia di Santa Maria di Cerrate: tradizione, musica e laboratori per bambini - Tra le iniziative di maggiore richiamo, spicca “Sulle orme della tradizione”, l’esposizione del presepe in polpa di carta realizzato da Nunzio Sgobio. giornaledipuglia.com

Natale nei Beni del FAI addobbati dove vivere la magia delle feste - Dal 22 novembre 2025 al 6 gennaio 2026 l’Italia si veste a festa e sarà possibile scoprire i Beni del FAI con un programma speciale che comprende ben 40 appuntamenti su 20 luoghi da nord a sud. siviaggia.it

Il 13 e il 14 Dicembre all’Abbazia di Propezzano si è svolta la 5° edizione di “ ”. L’evento è diventato in poco tempo l’appuntamento più importante nel teramano per inaugurare il #Natale tra produzioni artigianali, specialità enogastron - facebook.com facebook

Abbazia di San Fruttuoso: la notte di Natale si svolge un evento unico al mondo. Messa, concerto e visita #camogli #fai #natale #sanfruttuoso x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.