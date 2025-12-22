il natale arriva con pioggia vento e calo delle temperature

Che tempo farà a Natale? Il meteo va incontro a un peggioramento, con possibilità di deboli precipitazioni dalla giornata della Vigilia. Si alza anche il vento. Temperature in sensibile diminuzione proprio durante i giorni di festa.Le previsioni per martedì 23 dicembreA Lecco martedì cieli molto. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

