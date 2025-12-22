Il Natale arriva con pioggia vento e calo delle temperature
Che tempo farà a Natale? Il meteo va incontro a un peggioramento, con possibilità di deboli precipitazioni dalla giornata della Vigilia. Si alza anche il vento. Temperature in sensibile diminuzione proprio durante i giorni di festa.Le previsioni per martedì 23 dicembreA Lecco martedì cieli molto. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Leggi anche: Maltempo in varie regioni: pioggia, vento forte e calo delle temperature
Leggi anche: Dopo la pioggia di mercoledì arriva il sereno: in calo le temperature massime
Previsioni meteo, pioggia, vento e neve anche a Natale; Pioggia, vento e mareggiate: allerta meteo in Toscana. Dopo Natale temperature in picchiata e neve in montagna; Meteo Genova e Liguria, le previsioni per Natale e Santo Stefano; Previsioni meteo: settimana di Natale instabile, in arrivo freddo con pioggia e neve.
Meteo: Natale e Santo Stefano, pioggia e neve confermati, ecco dove colpiranno - occidentale alimentato da correnti più "fredde" da Est, darà origine a una fase di maltempo piuttosto duratura, con rovesci sparsi, nevicate e tanto vento, ... ilmeteo.it
Le previsioni meteo: maltempo in arrivo con pioggia e neve anche a Natale - Si avvicina una perturbazione carica di piogge e neve che persisterà per tutta la settimana di Natale. ansa.it
Meteo Natale e Capodanno, neve e pioggia: arriva il vortice Mediterraneo, le previsioni - I modelli meteorologici confermano che la circolazione atmosferica in Europa sta entrando in una fase di cambiamento. msn.com
CALO DELLE TEMPERATURE QUESTA SETTIMANA! Forti nevicate e raffiche artiche in arrivo
Domani il Natale arriva in musica anche all’Ospedale San Bassiano di Bassano del Grappa, con protagonista della mattinata l’Orchestra Senior dei Percorsi ad Indirizzo Musicale dell’Istituto Comprensivo Statale “G. Zanellato” di Monselice, che con le sue N - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.