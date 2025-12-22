Bologna, 22 dicembre 2025 – “Un Natale che 139 persone ricorderanno per sempre”. Continua la vertenza Woolrich dopo il primo confronto con BasicNet, la nuova proprietà riconducibile alla famiglia Boglione. Cosa è successo nell’ultimo incontro tra la BasicNet e i sindacati. Venerdì scorso, il gruppo piemontese ha confermato la decisione di trasferire 139 lavoratori (109 di Bologna e 30 di Milano ) a Torino. Oltre a ribadire la loro “forte contrarietà” per questa scelta, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil hanno proclamato lo stato di agitazione, “che prevederà tutte le iniziative utili a contrastare queste scelte aziendali”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Natale amarissimo dei lavoratori Woolrich. “139 persone lo ricorderanno per sempre”

Leggi anche: Woolrich, piano di trasferimenti: "In 139 andranno a Torino"

Leggi anche: Woolrich, 139 trasferimenti a Torino. È scontro tra sindacati e BasicNet

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Woolrich, l’azienda: «Pronti al dialogo sui 139 dipendenti da trasferire a Torino». I sindacati: «Un Natale da incubo» - Non si tratta di una «chiusura, ma di una scelta strategica per rilanciare il marchio e garantire continuità lavorativa», dice BasicNet. corrieredibologna.corriere.it

Francavilla in Sinni : Natale in Danza ~ Spettacolo di beneficienza 21/12/2025, ore 17.30 #notizie #valdagri #press - facebook.com facebook