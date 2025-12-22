Il Natale a Pontedera in un clic | torna il concorso fotografico delle festività

Il Natale a Pontedera torna con il consueto concorso fotografico, un'occasione per catturare l'atmosfera delle festività nella città. La partecipazione è aperta a tutti, con l'opportunità di vincere una cena per due in un ristorante locale. Un modo per condividere e valorizzare i momenti più significativi del periodo natalizio. La foto giudicata migliore sarà premiata, contribuendo a rendere ancora più speciale questa tradizione.

