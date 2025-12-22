Il Natale a Pontedera in un clic | torna il concorso fotografico delle festività
Il Natale a Pontedera torna con il consueto concorso fotografico, un'occasione per catturare l'atmosfera delle festività nella città. La partecipazione è aperta a tutti, con l'opportunità di vincere una cena per due in un ristorante locale. Un modo per condividere e valorizzare i momenti più significativi del periodo natalizio. La foto giudicata migliore sarà premiata, contribuendo a rendere ancora più speciale questa tradizione.
Torna il tradizionale concorso fotografico legato al Natale pontederese che, per lo scatto giudicato migliore, avrà come premio una cena per due persone in un ristorante cittadino. Il contest è già aperto e il funzionamento è molto semplice.Basterà scattare una foto tra le luci, le opere d'arte. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Leggi anche: Torna il concorso fotografico dedicato agli amici a 4 zampe: ultimi giorni per aderire a "Stella di Natale"
Leggi anche: Torna a Castelvetro “Viva Natale”, il ricco cartellone di eventi per le Festività
Rete Valdera. . Il concerto di Natale della corale di Pontedera alla chiesa del Crocifisso - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.