Con il mercato di gennaio alle porte e una finale di Supercoppa da disputare stasera, il Napoli è impegnato su tutti i fronti: sia quello sportivo che dirigenziale. Alle ore 20:00 italiane, Antonio Conte e i suoi uomini scenderanno in campo contro il Bologna per cercare di alzare la Supercoppa e coronare lo scudetto dell’anno . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Leggi anche: Il Napoli vuole acquistare una delle sue “bestie nere”

Leggi anche: Mondiali 2026, è il giorno dei sorteggi playoff: per l’Italia in semifinale c’è l’ombra di tre “bestie nere”

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Raspadori uomo mercato: l'Atletico Madrid fissa il prezzo e non intende trattare, vuole quella cifra; A Mugnano 11enne esce di casa per vendere disegni e comprare un regalo alla sorella dopo la morte della madre; Napoli-Bologna in finale di Supercoppa, biglietti già in vendita: info, prezzi e dove acquistare; Milan e Origi, è finita: ufficiale la rescissione del contratto.

Il Napoli vuole acquistare una delle sue “bestie nere” - Con il mercato di gennaio alle porte e una finale di Supercoppa da disputare stasera, il Napoli è impegnato su tutti i fronti: sia quello sportivo che ... dailynews24.it

Fanny Ardant - 1982 - Le Chef de Famille (mini série complète)

Il #Napoli vuole Leon #Goretzka del #BayernMonaco! La concorrenza per il centrocampista in scadenza di contratto è però molto fitta. Clicca il link nei commenti per leggere l'articolo completo - facebook.com facebook

#Mainoo vuole il Napoli! Romano: "No ad altri club, solo gli azzurri! Lo United..." x.com