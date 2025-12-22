Il Napoli vince la terza Supercoppa italiana della sua storia decisivo David Neres

Doppietta di Neres determinante nella finale di Supercoppa contro il Bologna. Il Napoli entra in campo per portare a casa la terza vittoria in Supercoppa italiana dopo il 1990 ed il 2014, questa volta l'avversario non è la Juventus ma il Bologna di Italiano che ha dimostrato di essere un avversario di tutto rispetto anche in campionato. Un primo tempo abbastanza equilibrato, gli azzurri riescono a mettere in campo qualche azione pericolosa in più ma i rossoblù tengono e, all'occorrenza, contrattaccano dimostrando di meritare la presenza in finale nonostante l'esordio assoluto in Supercoppa. Neres dimostra sin da subito di essere la spina nel fianco degli uomini di Italiano, al 39° riveve la palla dalla rimessa laterale nella metà campo avversaria e senza pensarci due volte la sposta sul piede sinistro e con una parabola straordinaria la piazza nell'angolino alto sinistro alle spalle di Ravaglia.

Il Napoli ha vinto la Supercoppa italiana di calcio - torneo a cui partecipano prime e seconde classificate dei precedenti campionato e Coppa Italia. ilpost.it

Neres stende il Bologna, il Napoli vince la Supercoppa in Arabia: è il primo trofeo dell’era Conte - I partenopei si aggiudicano il titolo per la terza volta nella storia ... open.online

ACCADDE OGGI - 22 dicembre 2014 A Doha il Napoli batte la Juventus e vince la Supercoppa Italiana dopo una gara ricca di emozioni. #ForzaNapoliSempre - facebook.com facebook

Il Napoli vince in Supercoppa nonostante i tanti dubbi riguardanti l’arbitraggio Gli episodi finiti nell’occhio del ciclone sono quelli riguardanti Rabiot e Maignan, entrambi da punire con un giallo e un rosso #SSCNapoli #NapoliMilan #SupercoppaItaliana x.com

