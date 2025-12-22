Il Napoli vince la Supercoppa italiana

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

2025. Un gol per tempo di David Neres porta ad Antonio Conte il primo trofeo della stagione. I partenopei dopo la vittoria contro il Milan in semifinale superano con merito anche la squadra di Vincenzo Italiano, che venerdì 19 dicembre aveva eliminato ai rigori l’Inter. Simonelli: «Possibile ritorno al vecchio format dall’anno prossimo». Intanto prima del match il presidente della Serie A Ezio Maria Simonelli ha aperto alla possibilità di un ritorno al vecchio format, lontano dall’ Arabia Saudita, per il torneo già dal 2026. Ai microfoni di Sport Mediaset ha dichiarato: «La sinergia con il mondo arabo è andata bene fino a qui, sono quattro anni che facciamo la Supercoppa in questo luogo ma l’anno prossimo non verrà giocata qui. 🔗 Leggi su Lettera43.it

il napoli vince la supercoppa italiana

© Lettera43.it - Il Napoli vince la Supercoppa italiana

Leggi anche: Il Napoli vince la terza Supercoppa italiana della sua storia, decisivo David Neres

Leggi anche: Supercoppa Italiana 2025, vince il Napoli: Bologna battuto 2-0 in finale

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Supercoppa, come sarà distribuito il montepremi; Supercoppa, montepremi record: ecco quanto guadagna chi la vince; SCONFITTA IN SUPERCOPPA, IN FINALE VA IL NAPOLI; Il Napoli stende un Milan spento: Conte in finale di Supercoppa, ad Allegri resta solo il campionato.

napoli vince supercoppa italianaIl Napoli vince la Supercoppa, Conte e Neres battono il Bologna 2-0 in finale - 0 a Riad nella finale delle Final Four del trofeo di scena in Arabia Saudita. adnkronos.com

napoli vince supercoppa italianaIl Napoli ha vinto la Supercoppa italiana di calcio - torneo a cui partecipano prime e seconde classificate dei precedenti campionato e Coppa Italia. ilpost.it

napoli vince supercoppa italianaIl Napoli vince la Supercoppa italiana con Neres e si toglie gli schiaffi da faccia col Bologna - Successo netto anche a livello tattico e mentale, Conte fa capire a Italiano chi comanda. fanpage.it

IL NAPOLI VINCE LA SUPERCOPPA ITALIANA BATTENDO IL BOLOGNA 2-0

Video IL NAPOLI VINCE LA SUPERCOPPA ITALIANA BATTENDO IL BOLOGNA 2-0

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.