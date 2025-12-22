Il Napoli vince la Supercoppa italiana

2025. Un gol per tempo di David Neres porta ad Antonio Conte il primo trofeo della stagione. I partenopei dopo la vittoria contro il Milan in semifinale superano con merito anche la squadra di Vincenzo Italiano, che venerdì 19 dicembre aveva eliminato ai rigori l'Inter. Simonelli: «Possibile ritorno al vecchio format dall'anno prossimo». Intanto prima del match il presidente della Serie A Ezio Maria Simonelli ha aperto alla possibilità di un ritorno al vecchio format, lontano dall' Arabia Saudita, per il torneo già dal 2026. Ai microfoni di Sport Mediaset ha dichiarato: «La sinergia con il mondo arabo è andata bene fino a qui, sono quattro anni che facciamo la Supercoppa in questo luogo ma l'anno prossimo non verrà giocata qui.

Il Napoli ha vinto la Supercoppa italiana di calcio - torneo a cui partecipano prime e seconde classificate dei precedenti campionato e Coppa Italia. ilpost.it

Il Napoli vince la Supercoppa italiana con Neres e si toglie gli schiaffi da faccia col Bologna - Successo netto anche a livello tattico e mentale, Conte fa capire a Italiano chi comanda. fanpage.it

IL NAPOLI VINCE LA SUPERCOPPA ITALIANA BATTENDO IL BOLOGNA 2-0

Napoli o Bologna: chi vince la Supercoppa #fblifestyle - facebook.com facebook

Il Napoli vince in Supercoppa nonostante i tanti dubbi riguardanti l’arbitraggio Gli episodi finiti nell’occhio del ciclone sono quelli riguardanti Rabiot e Maignan, entrambi da punire con un giallo e un rosso #SSCNapoli #NapoliMilan #SupercoppaItaliana x.com

