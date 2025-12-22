Il Napoli vince la Supercoppa Italiana | l’incasso dei partenopei dopo il trionfo

Il Napoli ha conquistato la Supercoppa Italiana battendo il Bologna, grazie a una prestazione di rilievo di Neres. La vittoria rappresenta un importante risultato per la squadra, lo staff e la città di Napoli, che si sono stretti intorno ai successi dei loro calciatori. L’incasso della partita riflette l’interesse e il supporto dei tifosi, contribuendo alla crescita del club e alla valorizzazione del calcio italiano.

Il Napoli vince contro il Bologna e trionfa nella Supercoppa Italiana. Un super Neres, in stato di grazia, regala la coppa ai partenopei, dando gioia ai giocatori, lo staff, la società e un'intera città. Il Napoli può esultare per la terza Supercoppa Italiana della storia, che dà tanto risalto a quanto fatto dai giocatori. Oltre questo, 'esultano' anche le casse societarie, con un buon incasso a seguito della vittoria del trofeo. Napoli, la vittoria in Supercoppa porta 11 milioni di euro. Il Napoli può esultare, non solo per l'importante vittoria del trofeo della Supercoppa Italiana, ma anche per l'incasso a seguito del successo, che non è da sottovalutare.

IL DATO - Il Napoli vince la Supercoppa Italiana, il club azzurro incassa 11 milioni di euro - 0 il Bologna di Vincenzo Italiano, in questo modo gli azzurri hanno conquistato il secondo trofeo della ... napolimagazine.com

Il Napoli ha vinto la Supercoppa italiana di calcio - torneo a cui partecipano prime e seconde classificate dei precedenti campionato e Coppa Italia. ilpost.it

IL NAPOLI VINCE LA SUPERCOPPA ITALIANA Gli Azzurri dominano il Bologna e vincono per la terza volta nella sua storia il trofeo: decisivo Neres con una doppietta: https://fanpa.ge/58xNA - facebook.com facebook

Il Napoli vince in Supercoppa nonostante i tanti dubbi riguardanti l’arbitraggio Gli episodi finiti nell’occhio del ciclone sono quelli riguardanti Rabiot e Maignan, entrambi da punire con un giallo e un rosso #SSCNapoli #NapoliMilan #SupercoppaItaliana x.com

