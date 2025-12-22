Il Napoli vince la Supercoppa italiana con Neres e si toglie gli schiaffi da faccia col Bologna

22 dic 2025

La doppietta del brasiliano fissa il risultato (2-0) e consegna agli azzurri il primo trofeo della stagione. Successo netto anche a livello tattico e mentale, Conte fa capire a Italiano chi comanda. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

napoli vince supercoppa italianaIl Napoli vince la Supercoppa italiana con Neres e si toglie gli schiaffi da faccia col Bologna - Successo netto anche a livello tattico e mentale, Conte fa capire a Italiano chi comanda. fanpage.it

