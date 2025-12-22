Il Napoli vince la Supercoppa esplode la festa a piazza del Plebiscito | VIDEO

Dopo la vittoria del Napoli nella Supercoppa Italiana 2025, i tifosi azzurri si sono radunati in piazza del Plebiscito per celebrare. Cori, bandiere e abbracci hanno caratterizzato il momento di festa spontanea, testimonianza della forte passione per la squadra. Una serata di condivisione che ha rafforzato il legame tra i sostenitori e il club.

Cori, abbracci, bandiere: i tifosi azzurri sono scesi in piazza subito dopo la proclamazione della squadra vincitrice della Supercoppa Italiana 2025 per urlare tutta la loro gioia. In piazza del Plebiscito torna la festa ed è grande, come solo Napoli sa fare nei momenti di gioia vera e spontanea. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Il Napoli vince la Supercoppa, esplode la festa a piazza del Plebiscito | VIDEO Leggi anche: Super Coppa Napoli: esplode la festa a piazza del Plebiscito - VIDEO Leggi anche: Il Napoli batte il Bologna e vince la Supercoppa Italiana: 2-0 e festa azzurra Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Il Napoli vince la Supercoppa, esplode la festa a piazza del Plebiscito | VIDEO; Il Napoli vince la Supercoppa Italiana: la festa in città dopo il trionfo di Riad; Il Napoli vince la terza Supercoppa Italiana della sua storia nel segno di David Neres; La Supercoppa è del Napoli, Neres manda ko il Bologna: in città esplode la festa. Napoli, esplode la festa in città dopo la vittoria in Supercoppa: bandiere e fuochi d'artificio - Perché subito dopo il triplice fischio della finale di Supercoppa, vinta dagli azzurri per 2- napoli.repubblica.it

Il Napoli vince la Supercoppa Italiana: la festa in città dopo il trionfo - Non è di certo il 25 maggio 2025, ma i napoletani sanno bene che ogni trofeo va onorato. msn.com

Il Napoli vince la Supercoppa, Conte e Neres battono il Bologna 2-0 in finale - 0 a Riad nella finale delle Final Four del trofeo di scena in Arabia Saudita. msn.com

Il #Napoli vince la 3° #SupercoppaItaliana della sua storia: le foto della premiazione #SkySport x.com

IL NAPOLI VINCE LA SUPERCOPPA!!! BATTUTO 2-0 IL BOLOGNA CON DOPPIETTA DI DAVID NERES Gli azzurri hanno dominato in lungo e in largo per tutti i novanta minuti. La squadra di Vincenzo italiano è stata in totale balia del Napoli che poteva benis - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.