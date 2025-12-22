Il Napoli si regala un trofeo sotto l' albero | la Supercoppa Italiana si tinge d' azzurro

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

1990, 2014, 2025. Albertino Bigon, Rafa Benitez e Antonio Conte. Il Napoli vince la sua terza Supercoppa Italiana battendo il Bologna a Riad per 2-0. Il tecnico salentino raggiunge l'allenatore del secondo scudetto e lo spagnolo a quota due trofei con il club partenopeo, appaiandoli alle spalle. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

il napoli si regala un trofeo sotto l albero la supercoppa italiana si tinge d azzurro

© Napolitoday.it - Il Napoli si regala un trofeo sotto l'albero: la Supercoppa Italiana si tinge d'azzurro

Leggi anche: Supercoppa italiana, a Riyadh si assegna il primo trofeo stagionale

Leggi anche: LIVE Conegliano-Milano, Supercoppa Italiana volley femminile 2025 in DIRETTA: si assegna il primo trofeo stagionale

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Napoli-Milan 2-0, luci d'Arabia per gli azzurri: Neres e Hojlund regalano la finale a Conte; Infortuni Napoli, l'ex fisioterapista svela: Non la preparazione: forse è questa la vera causa; Finale Supercoppa Napoli-Bologna, pronostico Tancredi Palmeri: Vi dico il risultato esatto.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.