Il Napoli si regala un trofeo sotto l' albero | la Supercoppa Italiana si tinge d' azzurro
1990, 2014, 2025. Albertino Bigon, Rafa Benitez e Antonio Conte. Il Napoli vince la sua terza Supercoppa Italiana battendo il Bologna a Riad per 2-0. Il tecnico salentino raggiunge l'allenatore del secondo scudetto e lo spagnolo a quota due trofei con il club partenopeo, appaiandoli alle spalle. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Felici di essere stati, insieme al Bologna e alla Lega Serie A, in visita all’Ospedale Pediatrico Dr. Sulaiman Alhabib a Riyadh per regalare un sorriso ai bambini e portare un messaggio di vicinanza e solidarietà. x.com
