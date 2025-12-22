Il Napoli fa valere la legge della più forte | battuto il Bologna è trionfo in Supercoppa italiana

Nessun’altra favola Bologna, questa volta è valsa la legge della più forte, della squadra campione d’Italia. Il Napoli batte il Bologna in finale di Supercoppa italiana e conquista il trofeo per la terza volta nella sua storia, dopo quello del 1990 e del 2014, arrivato peraltro anche in quel caso il 22 dicembre. Decide la doppietta di David Neres tra primo tempo e secondo tempo. “I ragazzi hanno oggi dimostrato di voler fare una partita seria e onorare lo scudetto “, aveva dichiarato Conte dopo la vittoria in semifinale contro il Milan. E l’atteggiamento è stato lo stesso anche nell’atto conclusivo della competizione: la formazione campana parte subito forte, aggredendo alto il Bologna di Italiano, apparso anche in debito di energie. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

