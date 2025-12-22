Il Napoli fa festa a Riad | gli azzurri dominano il Bologna e conquistano la Supercoppa Italiana

Il Napoli si aggiudica la Supercoppa Italiana dopo aver battuto il Bologna 2-0 a Riad. La squadra partenopea conquista il primo trofeo stagionale grazie a una doppietta di David Neres, dimostrando solidità e determinazione. La vittoria rappresenta un importante risultato per il club e il suo percorso in questa stagione calcistica.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Napoli fa sua la Supercoppa Italiana: a Riad, i partenopei battono il Bologna 2-0 grazie a una doppietta di David Neres e sollevano il primo trofeo della stagione con autorità. Una prestazione di grande sostanza, costruita su intensità, organizzazione e concretezza sotto porta. La partita – Il Napoli parte subito aggressivo, cercando di imprimere ritmi alti sin dai primi minuti. Al 10’, Elmas sfiora il vantaggio con un destro potente dai 20 metri, parato senza problemi da Ravaglia. I partenopei insistono sull’asse Neres-McTominay e al 39’ trovano il gol del vantaggio con una splendida conclusione di David Neres: l’esterno brasiliano converge e lascia partire un sinistro chirurgico che si infila all’incrocio dei pali, regalando al Napoli il primo vantaggio della serata. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Il Napoli fa festa a Riad: gli azzurri dominano il Bologna e conquistano la Supercoppa Italiana Leggi anche: Napoli-Bologna 2-0 – Gli azzurri conquistano la Supercoppa Italiana Leggi anche: Napoli-Bologna 2-0, gli azzurri vincono la Supercoppa Italiana: è festa per gli uomini di Conte Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Supercoppa a Riad: Napoli, regalaci un'altra festa; Supercoppa bagnata, una festa da 53 milioni sotto il diluvio di Riad; Supercoppa, come sarà distribuito il montepremi; Supercoppa Italiana, il Napoli stende il Milan (2-0) e va in finale contro la vincente di Bologna-Inter. Napoli-Bologna 2-0, gli azzurri vincono la Supercoppa Italiana: è festa per gli uomini di Conte - Dal 23 maggio al 22 dicembre, ecco la Supercoppa nelle mani di Di Lorenzo, l’orgoglioso capitano del Napoli, e di ... ilmattino.it

Supercoppa a Riad: Napoli, regalaci un'altra festa - Aveva ragione Chivu, il tecnico dell’Inter: «Noi qui siamo ospiti perché ... ilmattino.it

Festa Napoli a Riad, Neres-Hojlund stendono il Milan - 0, e approda in finale nella Supercoppa italiana EDITORIAL USE ONLY No use with unauthorised audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. msn.com

Palazzo Madama celebra la festa di Napoli con il tradizionale concerto di Natale. La Russa ringrazia pubblicamente Manfredi. In prima fila Mattarella e Fontana - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.