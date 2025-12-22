Il Napoli batte il Bologna e vince la Supercoppa nel segno di Neres

Il Napoli si aggiudica la Supercoppa Italiana 2025, battendo il Bologna con una doppietta di Neres. La vittoria rappresenta un importante traguardo per gli azzurri in questa stagione, confermando la loro crescita e competitività. La partita si è conclusa con un risultato positivo per il club partenopeo, che conquista un nuovo trofeo nel proprio palmarès.

Il Bologna batte l'Inter ai rigori: lunedì sfiderà il Napoli in finale di Supercoppa

