Il Napoli batte il Bologna e vince la Supercoppa Italiana | 2-0 e festa azzurra

Il Napoli conquista la Supercoppa Italiana battendo il Bologna 2-0 nella finale disputata all’ Al-Awwal Park di Riad, al termine di una partita dominata per larghi tratti dagli uomini di Antonio Conte, superiori per intensità, qualità e controllo del gioco. Gli azzurri partono forte fin dai primi minuti, imponendo ritmo e pressione alta. La catena di destra funziona subito, con Neres e Di Lorenzo molto attivi, mentre McTominay detta i tempi in mezzo al campo. Il Bologna prova a difendersi con ordine, ma fatica a contenere le accelerazioni napoletane. Le prime occasioni sono tutte del Napoli. Elmas va vicino al gol con un destro dal limite, mentre McTominay si inserisce più volte creando pericoli. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

