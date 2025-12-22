Il napoletano è il dialetto più romantico d' Italia | ecco la classifica completa I peggiori? Il romano e milanese
Il napoletano è il dialetto più romantico e affascinante d'Italia. A dichiararlo e riconoscere questo valore a una lingua così musicale, è il sondaggio di un istituto di ricerca che analizza le percezioni linguistiche nel paese.
Il napoletano è il dialetto più romantico e affiascinante d'Italia. A dichiararlo e riconoscere questo valore a una lingua così musicale, è il sondaggio di. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Leggi anche: Ospedali in Italia, dove sono i migliori? Lombardia e Veneto conquistano il podio: ecco la classifica completa
Leggi anche: Lucio Corsi è il personaggio più cercato su Google nel 2025: ecco la classifica completa
Geolier e le polemiche: «Scrivo il napoletano come lo parlo e rappo e sembra che mi capiscano» - La notizia bella, soprattutto per uno, come me, che l’anno scorso ha portato al San Carlo un workshop sulla lingua nella canzone napoletana - ilmattino.it
Musap di Napoli, il dialetto viaggia nella storia - Questo è il tema del terzo appuntamento degli «incontri sul dialetto», curati dal comitato scientifico per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio linguistico ... ilmattino.it
DIALETTO NAPOLETANO MAGGIORE DELL'ITALIANO
Nel dialetto napoletano non esiste il verbo “amare”, ma esiste “l’ammore”. Così @gnut_music commentava l’uscita del suo nuovo pezzo “L’ammore ‘O Vero”, qualche anno fa. Le parole di questa canzone, trascendono il dialetto napoletano, che qui non è più s - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.