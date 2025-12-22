Il napoletano è il dialetto più romantico d' Italia | ecco la classifica completa I peggiori? Il romano e milanese

Il napoletano è il dialetto più romantico e affascinante d'Italia. A dichiararlo e riconoscere questo valore a una lingua così musicale, è il sondaggio di un istituto di ricerca che analizza le percezioni linguistiche nel paese.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.