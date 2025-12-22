Fino al 17 gennaio la Compagnia della Rancia porta in scena al Teatro Nazionale di Milano lo spettacolo ‘Flashdance: il musical’, basato sull’omonimo film Paramount Picture.Lo spettacoloIn Flashdance: il musical la danza è protagonista dello spettacolo insieme a brani simbolo degli anni ‘80 che. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Il musical di Flashdance tra luci, balli e scenografie mozzafiato

Leggi anche: Moulin Rouge! Il Musical: colori, musiche e scenografie mozzafiato incantano il pubblico

Leggi anche: Il nuovo tour di Annalisa: 14 ballerini e scenografie mozzafiato. La scaletta e i dettagli

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Il musical di Flashdance tra luci, balli e scenografie mozzafiato - In Flashdance: il musical la danza è protagonista dello spettacolo insieme a brani simbolo degli anni ‘80 che accompagnano alcuni dei quadri più suggestivi dello spettacolo (da Maniac e Manhunt a I ... milanotoday.it

Flashdance, il musical tratto dall'omonimo film in scena a Milano fino al 31 dicembre - Ci vuole tenacia per inseguire i propri sogni e tanta energia per cantare e ballare su un palco per oltre due ore. leggo.it

Flashdance – Il Musical: Energia e Passione con Alex Belli a Genova - Sabato 7 dicembre alle ore 21, Genova ospiterà una serata unica all’insegna della musica e della danza con Flashdance – Il Musical, al Genova Stadium (zona Fiumara). ligurianotizie.it

Una serata stupenda La mia cara amica di sempre mi ha regalato il musical di Flashdance Emozioni, musica e... grazie Mony!!! Teatro Nazionale di Milano #amicizia #flashdance #musical #teatronazionaledimilano #milano serataspeciale gratitudin - facebook.com facebook