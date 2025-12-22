Il Montignoso torna al successo nel derby Alla San Marco non basta un’ottima prova

MONTIGNOSO 2 SAN MARCO AVENZA 1 MONTIGNOSO: Tognoni, Giannantoni, Bologna, Grasselli, De Angeli (32’ st Di Benedetti), Vannucci, Donati (16’ st Antonelli), Biagini (23’ pt Gorreri), Bertuccelli, Vignali (45’ st Bonuccelli), Brio (16’ st Landucci). A disp. Rustighi, Parma, Del Padrone, Chelucci. All. Ricci. SAN MARCO AVENZA: Arrighi, F. Bonuccelli, Vannucci (42’ st Pieroni), Granai L., Granai M., Rouiched, Verona (22’ st Bondielli), Bordin (40’ st Lazzini), Martinelli (17’ st Pisani), Pasquini (22’ st Ballani), Benlamrabet. A disp. Balderi, Rizzari, Michelucci, Ciampi Cioni. All. Putti. Arbitro: Agabiti di Livorno; assistenti: Ricciardi di Livorno e Monetti di Pisa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

