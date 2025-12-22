Il montepremi della Supercoppa Italiana 2025 a confronto con Coppa Italia e Champions | quanto guadagna chi vince

Riad (Arabia Saudita), 22 dicembre 2025 - All'Al-Awwal Park di Riyad, non c'è in palio solo la Supercoppa Italiana edizione 2025, ma pure un ricchissimo montepremi, che supera anche quello dello scorso anno di 6 milioni di euro. Stavolta infatti si raggiunge quota 22,5 milioni di euro. Chi fra Napoli e Bologna, che in semifinale hanno avuto la meglio rispettivamente di Inter e Milan, alzerà il trofeo, si porterà a casa un tesoretto di 11 milioni di euro, di cui 9,5 per essersi aggiudicato l'atto conclusivo della competizione e 1,5 per disputare un'amichevole contro la squadra vincitrice della Supercoppa d'Arabia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

