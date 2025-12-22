Il mister e l’ex ds Antonio carico Oriali ritrova il suo passato
Figuratevi se un vincente come Antonio Conte ha un’idea ‘passiva’ di come si affronta una finale: "Come dico sempre ai ragazzi è bello arrivare in finale, ma alla fine ci si ricorda solo di chi ha vinto". Poiché è Bologna-Napoli si può citare il Petisso, al secolo Bruno Pesaola, l’ex allenatore protagonista sia sotto le Due Torri che all’ombra del Vesuvio: Conte deve aver rubato l’idea a Italiano. O viceversa. Curioso che il nuovo Napoli, più incline a vincere che a regalare punti, sia nato proprio dopo lo 0-2 in campionato del 9 novembre al Dall’Ara. "Anche le sconfitte possono insegnare qualcosa dice il tecnico del Napoli . 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
La Società Sportiva Santarcangiolese comunica di aver sollevato Mister Antonio Finamore dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. La squadra da domani è affidata alla guida dell’allenatore in seconda Mister Antonio Cordisco. Ringraziando Mister A - facebook.com facebook
Antonio #Conte celebra #Italiano: “Di Vincenzo posso parlare solo bene. Vedo un allenatore che ha tanta voglia di imparare e migliorare. Ha fatto la gavetta, come l’ho fatta io e dove è andato ha sempre fatto bene ottenendo grandi risultati sia alla #Fiorentina x.com
