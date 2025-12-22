Il mio matrimonio in nero previsto da un’astrologa Sogno un programma tv per signore sempre a casa

«Fu una mia amica molto simpatica che si dilettava di astrologia a dirmelo: “Quest’anno ti sposi”. “Ma tu sei matta”, le risposi. Avevo 35 anni e soprattutto non ero impegnata, non avevo un fidanzato. E invece ci aveva visto giusto, una cosa da non credere. Nel giro di pochi mesi mi sono sposata davvero e siamo ancora qui, io e il Salerno, cinquant’anni dopo». A raccontare un matrimonio lungo una vita e un amore che ha resistito convintamente, è Mara Maionchi, già discografica di primo piano e da anni contesa da tutti i programmi Tv. Per la cronaca, mentre chiacchieriamo nel salotto accogliente della sua casa milanese, sul divano c’è anche lui, il marito Alberto Salerno, raffinato paroliere e produttore, impegnato in un solitario di carte al computer. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

