Il ministro Giuli contro Veneziani | Chi critica il governo è nemichettista

"Ha deciso di arruolarsi nel fronte del nemichettismo pur di negare la forza dei fatti e dei numeri; invece di incoraggiarci o almeno di giudicare con equanimità". Il ministro della Cultura Alessandro Giuli, nel messaggio inviato alla presentazione del rapporto "Ales verso il 2026 - Report annuale: risultati e prospettive future", si è rivolto così all'intellettuale e giornalista Marcello Veneziani che in un editoriale de La Verità aveva criticato l'operato del governo Meloni. "Da quando è al governo la destra non è cambiato nulla nella nostra vita di italiani, di cittadini, di contribuenti e anche in quella di 'intellettuali', di 'patrioti' e di uomini 'di destra'. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Rissa a destra: le critiche di Veneziani mandano fuori giri Giuli, che lo sommerge di contumelie

Giuli contro Veneziani: “Arruolato dai nemichettisti, sversa bile nera su di noi” - Il ministro fa riferimento a un editoriale dell’intellettuale pubblicato sulla Verità dal titolo: “Sta meglio la Meloni che la destra al governo” ... msn.com