Sono dati molto diversi dal passato quelli dell’Italia di oggi secondo l’Istat. Seppur resta un gap di decenni da colmare, negli ultimi anni, grazie anche alle politiche messe in campo del governo Meloni, i l Mezzogiorno d’Italia torna ad alzare la testa e comincia finalmente a crescere. Così accade, analizzando il 2024 di constatare che proprio il Sud giuda la classifica della crescita del reddito disponibile delle famiglie. Se a livello nazionale l’Istituto nazionale di statistica registra per il complesso dell’economia nazionale un incremento annuo del 3% nel Mezzogiorno il dato sale a +3,4%, con incrementi superiori alla media nazionale in tutte le regioni della ripartizione, ad eccezione del Molise (+2,3%) e della Basilicata (+1,5%). 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Il Mezzogiorno torna a correre: crescono l'occupazione e il reddito disponibile per famiglia

Manovra, Bankitalia: Variazione modesta del reddito disponibile

Mezzogiorno, Pil in crescita per il quarto anno consecutivo. Istat: sale anche l?occupazione

Con il Governo Meloni l’economia reale torna a crescere: le imprese aumentano il fatturato e il Mezzogiorno dimostra una vitalità superiore alla media nazionale. Stabilità, serietà e visione producono risultati concreti per il Paese - facebook.com facebook

