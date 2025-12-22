Il martin pescatore nel porto
“Martin pescatore nel porto di Molfetta. Non è Lecce. ma è sempre Puglia”. Foto di Aristeo Savelli. Una splendida manifestazione della biodiversità della nostra regione. A proposito della rubrica: non è necessario che gli scatti siano stati realizzati nel Salento o da salentini. È solo un gioco. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Martin pescatore (Alcedo atthis) Sant'Albano Stura - Cuneo - Piemonte - Italia Ottobre 2025 Nikon Z50ii + Nikon Z 180-600mm f/5.6-6.3 - facebook.com facebook
