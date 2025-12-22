Il martin pescatore nel porto

22 dic 2025

“Martin pescatore nel porto di Molfetta. Non è Lecce. ma è sempre Puglia”. Foto di Aristeo Savelli. Una splendida manifestazione della biodiversità della nostra regione. A proposito della rubrica: non è necessario che gli scatti siano stati realizzati nel Salento o da salentini. È solo un gioco. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

il martin pescatore nel porto

