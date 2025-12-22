Prima ancora dell’arrivo del Natale siete già stanchi di alberi, ghirlande, addobbi, sorrisi posticci e auguri formali? Se siete allergici alla melassa delle classiche commedie natalizie – tanto simili agli spot pubblicitari – abbiamo un possibile antidoto! Vedere o rivedere alcuni classici “anti natalizi”, film ambientati durante le feste, con una genuina carica sovversiva, quando non una vera e propria cattiveria. Disclaimer: alcuni di questi film non sono adatti a tutta la famiglia! Da Una poltrona per due con Dan Aykroyd e Eddie Murphy a Babbo bastardo con Billy Bob Thornton, da Gremlins a Il Grinch con Jim Carrey o in versione cartoon. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - “Il Grinch”, “Una poltrona per due”, “Gremlins” e altri film cult di "anti Natale" da vedere durante le Feste. E dove trovarli in streaming

Leggi anche: I film di Natale da vedere durante le feste: da Netflix a Prime Video a Disney+, dove trovarli in streaming

Leggi anche: Film horror di Natale imperdibili da vedere assolutamente e dove trovarli in streaming

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Da Una poltrona per due a Frozen, i 28 migliori film di Natale da rivedere. FOTO; Da Harry Potter al Grinch, tutti i film di Natale su Italia 1.

‘Il Grinch’ e ‘Una poltrona per due’ questa sera su Italia 1: le curiosità sui film - Divano, pop corn, dolcetti e coperte calde: su Italia 1 arrivano gli intramontabili Il Grinch di Ron Howard (2000) – tratto dall’omonimo libro del Dr. diregiovani.it

5 film natalizi in onda in tv entro fine dicembre: da Il Grinch a Una poltrona per due - Domenica 24 dicembre alle 21:10 su Italia 1 va in onda la pellicola del 1983 con Eddie Murphy e Dan Aykroyd. it.blastingnews.com

Una poltrona per due e Il signore degli anelli: i film della Vigilia - Tra le tante attività che si possono fare durante la Vigilia di Natale c'è sicuramente quella di lasciar riposare la mente davanti un bel film, magari davanti un classico che proprio durante le Feste ... ilgiornale.it

Film di Natale in TV dal 22 al 31 dicembre 2025: Italia 1 e Rai si vestono a festa con Una poltrona per due, Harry Potter, Il Grinch e tutti i grandi classici Quando dicembre entra nella sua ultima settimana, in Italia succede una cosa particolare. Non importa che t - facebook.com facebook