Il Grinch Taylor Momsen svela | Non sapevo quale fosse il vero aspetto di Jim Carrey durante il film

La star di Gossip Girl non conosceva il vero volto della star protagonista mentre girava il film di Ron Howard nel 2000 nel ruolo di Cindy Lou. Taylor Momsen, baby star del film di Ron Howard del 2000, Il Grinch, ha svelato di aver visto per la prima volta il vero volto di Jim Carrey alla première del lungometraggio natalizio che porta sullo schermo il personaggio di Dr. Seuss. L'attrice e cantante aveva soltanto 5 anni quando fu scelta per interpretare Cindy Lou e ha confessato di non aver mai visto la star della commedia americana senza il costume e il trucco del burbero e peloso essere verde che odia il Natale, prima della proiezione del film. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Il Grinch, Taylor Momsen svela: "Non sapevo quale fosse il vero aspetto di Jim Carrey durante il film" Leggi anche: Jim carrey e taylor momsen reunion 25 anni dopo il film il grinch Leggi anche: Taylor Momsen e Jim Carrey insieme dopo 25 anni da Il Grinch Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Come la star del Natale del Grinch Taylor Momsen ruba Jim Carrey per un’acrobazia che potrebbe ferirlo. Il Grinch, Taylor Momsen svela: "Non sapevo quale fosse il vero aspetto di Jim Carrey durante il film" - La star di Gossip Girl non conosceva il vero volto della star protagonista mentre girava il film di Ron Howard nel 2000 nel ruolo di Cindy Lou. movieplayer.it

Il Grinch, Taylor Momsen ricorda il lavoro insieme a Carrey - Taylor Momsen ha raccontato che Jim Carrey interruppe la produzione a metà delle riprese del film dopo che una scena d’azione rischiò di farle male. lascimmiapensa.com

Taylor Momsen, Cindy Lou del Grinch:"Facevo gli stunt da sola, Jim Carrey era protettivo" - Taylor Momsen, baby star ne Il Grinch di Ron Howard, ha svelato di aver svolto gli stunt da sola e ha approfondito il legame con Jim Carrey. cinema.everyeye.it

Dalla bambina impertinente che teneva testa al Grinch alla regina dell’hard rock internazionale: la trasformazione di Taylor Momsen è una di quelle storie che continuano a far parlare, sorprendere e dividere. Molti la ricordano come la dolcissima Cindy Lou W - facebook.com facebook

“È stato molto emozionante rivederla. E mi ha portato un Crunchie, la mia barretta di cioccolato preferita. È stato fantastico” #JimCarrey #TaylorMomsen #IlGrinch x.com

