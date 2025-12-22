Il governo pone la fiducia sulla Manovra Giorgetti al Senato | Parlamenti esautorati aggiorniamo la democrazia

Sarà una Manovra tutto o niente per il governo Meloni. Come ha annunciato al Senato il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, l’esecutivo ha deciso di porre la questione della fiducia sulla Legge di Bilancio 2026. In particolare la fiducia sarà ancorata al via libera per il maxi-emendamento che andrebbe a «sostituire interamente» la Manovra inizialmente presentata. Una finanziaria che, come ha spiegato il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti intervenendo in serata al termine della discussione generale in Senato, ha l’obiettivo principale di «contenere per quanto possibile il livello dello spread». 🔗 Leggi su Open.online

