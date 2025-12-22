Il golpe in Francia è iniziato | come il video IA di un ragazzino ha ingannato perfino un capo di Stato

Il video fake creato da un diciassettenne che annunciava un golpe in Francia ha svelato la fragilità delle democrazie e l'impotenza dei governi di fronte alle piattaforme digitali e all'IA. E questo potrebbe essere un grosso problema. 🔗 Leggi su Fanpage.it

"Colpo di Stato in Francia", il VIDEO fake AI diventa virale sui social, Macron attacca Facebook: "Pericolo per democrazia" x.com