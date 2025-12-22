Il golpe in Francia è iniziato | come il video IA di un ragazzino ha ingannato perfino un capo di Stato
Il video fake creato da un diciassettenne che annunciava un golpe in Francia ha svelato la fragilità delle democrazie e l'impotenza dei governi di fronte alle piattaforme digitali e all'IA. E questo potrebbe essere un grosso problema. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: “Colpo di stato in Francia”. Macron furioso, è stato ingannato!
Leggi anche: "Colpo di Stato in Francia". Il video (con l’IA) è falso. Ma Meta non lo rimuove
"Colpo di Stato in Francia", il VIDEO fake AI diventa virale sui social, Macron attacca Facebook: "Pericolo per democrazia" x.com
