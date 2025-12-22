Il golpe in Francia è iniziato | come il video IA di un ragazzino ha ingannato perfino un capo di Stato

22 dic 2025

Il video fake creato da un diciassettenne che annunciava un golpe in Francia ha svelato la fragilità delle democrazie e l'impotenza dei governi di fronte alle piattaforme digitali e all'IA. E questo potrebbe essere un grosso problema. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

