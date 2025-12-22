Il gioco gratis dell’Epic Games Store del 22 dicembre è ora disponibile ecco il link per scaricarlo

L' Epic Games Store ha svelato il gioco gratuito del 21 dicembre, confermando ancora una volta la strategia dei regali natalizi. Per un periodo limitato, tutti gli utenti possono scaricare senza costi Paradise Killer, un titolo indie acclamato che unisce investigazione, esplorazione e narrativa surreale. L'iniziativa rientra nella tradizionale promozione di fine anno, in cui Epic offre un nuovo gioco ogni 24 ore. Un'occasione ideale per ampliare la propria libreria digitale senza spendere nulla. Dopo il regalo di ieri, Paradise Killer è un'avventura investigativa in prima persona ambientata su Paradise Island, un'isola che esiste fuori dalla realtà.

