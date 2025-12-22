Il gigante egoista la fiaba con il più bel augurio di Natale
Il capolavoro di Oscar Wilde ci invita a riflettere sul presente che stiamo vivendo e su come l’amore e il perdono possano sempre cambiare le nostre vite. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Leggi anche: VIDEO | Sicilia Express, Ficarra e Picone: "Più cassonetti per tutti, è il nostro augurio di Natale"
Leggi anche: Il villaggio di Natale più magico del Ticino: torna il Regno d’Inverno tra concerti, mercatini e la fiaba “Nel cuore del tempo”
«Il gigante egoista», la fiaba con il più bel augurio di Natale - O scar Wilde non è fra gli autori che prediligo, eppure ha scritto la mia fiaba preferita: « Il gigante egoista », raccolta ne «Il principe felice e altri racconti». ecodibergamo.it
Spettacolo Teatrale per bambini "Il Gigante Egoista" a Roma-Prenestina - Domenica 27 settembre 2020, alle 16,30, presso il teatrino di Wonderland, va in scena lo spettacolo per bambini “Il Gigante Egoista”. romatoday.it
Il gigante egoista - Spettacolo tratto dalla fiaba immortale di Oscar Wilde: è la storia di un gigante che non vuole far giocare i bambini nel suo giardino perché è egoista e vorrebbe tenere tutte le cose belle per sè. romatoday.it
Il gigante egoista_spettacolo+laboratorio teatro bambini - Teatro Castello di Spotorno - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.