Il Gargano accende le feste | cinque borghi uniti per un mese di Natale

Il Gargano si prepara alle festività natalizie con un programma condiviso tra cinque borghi della zona. Per un mese, si susseguono eventi e iniziative rivolte a residenti e visitatori, creando un’atmosfera di festa e convivialità. Questa collaborazione tra i comuni mira a valorizzare il territorio e a offrire un’esperienza natalizia autentica e coinvolgente.

