Il Gargano accende le feste | cinque borghi uniti per un mese di Natale
Il Gargano si prepara alle festività natalizie con un programma condiviso tra cinque borghi della zona. Per un mese, si susseguono eventi e iniziative rivolte a residenti e visitatori, creando un’atmosfera di festa e convivialità. Questa collaborazione tra i comuni mira a valorizzare il territorio e a offrire un’esperienza natalizia autentica e coinvolgente.
Nel Gargano, il Natale si fa racconto collettivo: per un mese, cinque comuni intrecciano iniziative diffuse e appuntamenti pensati per residenti e viaggiatori. È un modo concreto per ritrovarsi nelle piazze, nelle tradizioni e nei gesti che tengono insieme una comunità. Un calendario condiviso tra borghi e identità Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Monte Sant’Angelo e . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
NATALE 2025/ VICO DEL GARGANO ACCENDE IL BORGO TRA TRADIZIONE E GRANDI EVENTI Un borgo che si trasforma in un palcoscenico diffuso tra tradizione, cultura e grandi eventi. Non un singolo evento, non una data simbolica, ma un intero borgo - facebook.com facebook
